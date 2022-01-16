"Запредельная мера": Москва прокомментировала возможность введения санкций против Путина

17:04 13 Январь Киев, Украина





Об этом в четверг, 13 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу группы сенаторов-демократов.



В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на проект новых американских санкций против РФ, которые, в частности, касаются и президента России Владимира Путина. У Пескова поинтересовались, может ли Москва при принятии этих санкций ответить зеркально и ввести ограничения против президента



Кроме того, по словам представителя Кремля, в ходе прошедших накануне переговоров в рамках "дипломатического марафона" по вопросам безопасности с США в Женеве и во время заседания Совета НАТО-РФ в Брюсселе были "зафиксированы разногласия" между сторонами. Кремль сравнил возможное введение Вашингтоном санкций против главы России Владимира Путина с разрывом отношений между странами.Об этом в четверг, 13 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу группы сенаторов-демократов.В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на проект новых американских санкций против РФ, которые, в частности, касаются и президента России Владимира Путина. У Пескова поинтересовались, может ли Москва при принятии этих санкций ответить зеркально и ввести ограничения против президента США Джо Байдена. Спикер Путина ответил, что введение санкций "против главы России" является запредельной мерой, которую "можно сравнить с разрывом отношений. Что готова делать Россия? Россия всегда готова и будет делать то, что лучше отвечает интересам нашей страны", - добавил он.Кроме того, по словам представителя Кремля, в ходе прошедших накануне переговоров в рамках "дипломатического марафона" по вопросам безопасности с США в Женеве и во время заседания Совета НАТО-РФ в Брюсселе были "зафиксированы разногласия" между сторонами.

"Это плохо, это можно только зачислить в минус двух состоявшихся раундов", - заявил Песков.

Он также отметил, что "были положительные нюансы", но не в вопросах, ради которых инициировались встречи. При этом Песков не уточнил, о чем идет речь. Он также добавил, что РФ в ближайшие дни ожидает от США и НАТО ответа на свои предложения в "письменном виде".



В Вене в четверг проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на котором продолжаются переговоры по снижению напряжения между странами Запада и Россией, взыскавшей войска к границам с Украиной. Консультации в рамках ОБСЕ являются очередным этапом "дипломатического марафона" по урегулированию конфликта с РФ на этой неделе. Переговоры между США и РФ по вопросам безопасности прошли 10 января в Женеве. На них Москве и Вашингтону не удалось достичь прогресса в вопросе запрета на членство Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО), на чем настаивает Россия.