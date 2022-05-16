Западные СМИ назвали новых фигурантов в деле Навального: ими оказались сотрудники ФСБ

Практически всегда под вымышленными именами за Алексеем Навальным следовала группа российских ФСБэшников, слежка началась с 2017 года и длилась вплоть до его отравления в августе 2020 года.
Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 14 декабря, совместном журналистском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais.
Как предполагают расследователи, причастен в том числе глава Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков.
Сообщается, что личности предполагаемых участников спецоперации по отравлению Навального были установлены с помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников.
По данным The Insider, помимо Макшакова в отравлении участвовали другие сотрудники института - Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев.
Отмечается, что ФСБ начала следить за Навальным зимой 2017 года после его заявления об участии в выборах президента России. В частности, они следовали за ним во всех его предвыборных поездках.
После анализа данных авиаперелетов журналисты выяснили, что эти сотрудники ФСБ отправлялись за Навальным в группах по два-три оперативника, покупая билеты то под настоящими, то под вымышленными именами. Активность такой слежки возобновилась в 2020 году. В том числе оперативники ФСБ следили за ним накануне отравления, когда политик находился в Новосибирске, а также, предположительно, забрали все улики уже после отправки Навального на лечение в Берлин.
Как предполагают расследователи, причастен в том числе глава Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков.
Сообщается, что личности предполагаемых участников спецоперации по отравлению Навального были установлены с помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников.
По данным The Insider, помимо Макшакова в отравлении участвовали другие сотрудники института - Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев.
Отмечается, что ФСБ начала следить за Навальным зимой 2017 года после его заявления об участии в выборах президента России. В частности, они следовали за ним во всех его предвыборных поездках.
После анализа данных авиаперелетов журналисты выяснили, что эти сотрудники ФСБ отправлялись за Навальным в группах по два-три оперативника, покупая билеты то под настоящими, то под вымышленными именами. Активность такой слежки возобновилась в 2020 году. В том числе оперативники ФСБ следили за ним накануне отравления, когда политик находился в Новосибирске, а также, предположительно, забрали все улики уже после отправки Навального на лечение в Берлин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии