Западные компании обогатились на поставках оружия для Украины в начале войны — расследование

11:09 01 февраля Киев, Украина





Журналисты побеседовали с представителями восьми европейских компаний, занимающихся продажей оружия . В разговорах "не под запись" они признали, что подняли цены в два-четыре раза в начале полномасштабной войны в Украине, пользуясь повышенным спросом. Европейские компании-брокеры по продаже оружия получили сверхдоходы за посредничество в поставках для Украины говорится в совместном журналистском расследовании украинского издания The Kyiv Independent, эстонского Eesti Ekspress, немецкого Die Welt, и голландских Lighthouse Reports и The Investigative Desk.Журналисты побеседовали с представителями восьми европейских компаний, занимающихся продажей оружия . В разговорах "не под запись" они признали, что подняли цены в два-четыре раза в начале полномасштабной войны в Украине, пользуясь повышенным спросом.

"Отчаянно нуждаясь в оружии, Украина была готова покупать за любую цену", - рассказал Kyiv Independent украинское чиновник, принимавший участие в закупках оружия в первые недели войны.

Например, эстонская компания Bristol Trust OÜ получила 2 миллиона евро, или 30% от сделки, за посредничество в поставках 12 500 гранат для РПГ-7. Это было в марте 2022 года во время активных боев за Киев. По словам инсайдеров на европейском рынке оружия, комиссия размером в 30% превышает рыночную стоимость почти в шесть раз. Для закупки и поставки более десятка тысяч гранат для РПГ—7 в Украину в середине марта образовалась сложная цепь посредников.

"Заказ на гранаты пришел голландской компании-брокеру ARLE BV Она обратилась к эстонской Bristol Trust, которая, в свою очередь, "пошла" в чешскую Excalibur International за гранатами для Украины", - говорится в статье.

По словам одного из торговцев, оружие для Украины искали по всему миру, от Кувейта до Кении и Филиппин до Судана. Ведь потребности Украины были достаточно специфическими. Советские минометы, гранатометы и боеприпасы – то, что больше всего использовалось украинской армией, но дефицитное на Западе.



Чехи продали 12 500 гранат эстонцам за 4,8 миллиона евро, а эстонцы перепродали те же гранаты голландцам за 6,8 миллиона евро. Сумма, которую заплатила Украина, как заказчик, может быть еще выше. При этом представители компаний-брокеров не скрывают, что значительно повысили цены на оружие.



Однако кто именно заказал гранаты и оплатил соглашение – неизвестно. Владелец ARLE BV утверждает, что компания имела подряд Министерство обороны Нидерландов. Голландские чиновники отрицали свое участие в этом соглашении и заявили, что не пользуются услугами частных посредников для поставок оружия Украине. Однако отметили, что поднимающие цены иностранные компании иногда пытались извлечь выгоду из военных закупок для Украины.



В украинском Министерстве обороны по запросу журналистов также отрицали свое участие в этом заказе гранат.