Запад требует от ООН организовать миссию для проверки сбитых в Украине дронов — Reuters

10:00 08 декабря Киев, Украина

Страны Запада стремятся организовать миссию под юрисдикцией Организации Объединенных Наций для изучения происхождения дронов и их компонентов, применяемых россией в войне против Украины.



Об этом сообщает Reuters.

"Организация Объединенных Наций изучает информацию об обвинениях в том, что Иран поставлял россии беспилотники, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш , столкнувшись с давлением Запада, требующего направить в Украину экспертов для осмотра сбитых беспилотников", - говорится в сообщении.

Журналисты сообщают, что Гутерриш вспомнил об обвинениях относительно дронов в отчете Совета Безопасности ООН от 7 декабря, с которым ознакомилось агентство.

"Секретариат изучает имеющуюся информацию. О любых выводах будет сообщено Совету Безопасности в установленном порядке", - подчеркнул чиновник.

Как отмечает издание, россия утверждает, что у Гутерриша нет мандата на отправку экспертов ООН в Украину для расследования происхождения беспилотников. При этом Иран отрицает поставки беспилотников в москву, а россия отрицает, что ее силы использовали иранские беспилотники для нападения на Украину.



Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставки беспилотников иранского производства в россию нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет ядерное соглашение с Ираном. Гутерреш дважды в год отчитывается перед советом о реализации документа.