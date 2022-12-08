Запад требует от ООН организовать миссию для проверки сбитых в Украине дронов — Reuters

Страны Запада стремятся организовать миссию под юрисдикцией Организации Объединенных Наций для изучения происхождения дронов и их компонентов, применяемых россией в войне против Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Об этом сообщает Reuters.
Журналисты сообщают, что Гутерриш вспомнил об обвинениях относительно дронов в отчете Совета Безопасности ООН от 7 декабря, с которым ознакомилось агентство.
Как отмечает издание, россия утверждает, что у Гутерриша нет мандата на отправку экспертов ООН в Украину для расследования происхождения беспилотников. При этом Иран отрицает поставки беспилотников в москву, а россия отрицает, что ее силы использовали иранские беспилотники для нападения на Украину.
Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставки беспилотников иранского производства в россию нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет ядерное соглашение с Ираном. Гутерреш дважды в год отчитывается перед советом о реализации документа.
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