Запад планирует предоставить Украине средства противовоздушной обороны и истребители

Америка совместно с союзниками обсуждают возможность предоставления Украине средств противовоздушной обороны и истребителей.
Об этом сообщил Financial Times.
Отмечается, что пока США и их союзники отказывались предоставить Украине истребители.
Кроме того, некоторые западные чиновники, воодушевленные успехами Украины, заявили, что недавние успехи укрепили аргументы стран НАТО и их партнеров в необходимости предоставить ей смертоносную помощь.
Высокопоставленный военный чиновник заявил в понедельник, что российские силы "в значительной степени уступили свои завоевания" возле Харькова и "отступили на север и восток", добавив, что "многие из этих сил перебрались через границу в россию".
Официальный представитель США также сказал, что сообщения о том, что московские войска бросили технику при отступлении, "могут свидетельствовать о дезорганизованном командовании и управлении россии".
Чиновники в США также считают, что быстрое продвижение украинского контрнаступления коренным образом не изменило ближайшую перспективу на поле боя, поэтому нужно продолжать помогать Украине.
Официальные лица и аналитики прогнозируют, что Украина продолжит наступление, но предупредили, что россия может вернуть часть территории, добавив, что они не ожидают, что продвижение Киева будет продолжаться непрерывно.
Кроме того, некоторые западные чиновники, воодушевленные успехами Украины, заявили, что недавние успехи укрепили аргументы стран НАТО и их партнеров в необходимости предоставить ей смертоносную помощь.
Высокопоставленный военный чиновник заявил в понедельник, что российские силы "в значительной степени уступили свои завоевания" возле Харькова и "отступили на север и восток", добавив, что "многие из этих сил перебрались через границу в россию".
Официальный представитель США также сказал, что сообщения о том, что московские войска бросили технику при отступлении, "могут свидетельствовать о дезорганизованном командовании и управлении россии".
Чиновники в США также считают, что быстрое продвижение украинского контрнаступления коренным образом не изменило ближайшую перспективу на поле боя, поэтому нужно продолжать помогать Украине.
Официальные лица и аналитики прогнозируют, что Украина продолжит наступление, но предупредили, что россия может вернуть часть территории, добавив, что они не ожидают, что продвижение Киева будет продолжаться непрерывно.
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