Запад планирует предоставить Украине средства противовоздушной обороны и истребители

Об этом сообщил Financial Times.

"Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал, что Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как противовоздушная оборона, и вопрос о целесообразности предоставления Киеву истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе",- говорится в сообщении.