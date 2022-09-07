Запад передает Киеву "залежавшееся оружие и металлолом" - Эрдоган

18:47 07 сентября Киев, Украина

Запад выступает провокатором в войне россии против Украины. Вместо военной поддержки он передает Киеву "залежавшееся оружие и металлолом".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в столице Сербии Белграде в среду, 7 сентября.

"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада (в вопросе войны рф против Украины, - ред.). Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - утверждает турецкий лидер.

Президент добавил, что он не согласен с подходами Запада по ситуации в Украине.

"Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и россии, так будет впредь. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган также посоветовал "воспринимать россию всерьез".