Запад отреагировал на демарш россии по "зерновому соглашению"

09:01 30 октября Киев, Украина

Президент США Джо Байден назвал российское решение выйти из "зернового соглашения" возмутительным. На этот шаг россии отреагировали и другие страны, сообщает в субботу, 29 октября, Bloomberg.

"Это возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом. ... В том, что россияне делают (в рамках зерновой инициативы - ред.), нет никакой заслуги. ООН заключила эту сделку, и на этом все должно закончиться", - заявил глава Белого дома.

В свою очередь министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли акцентировал, что "россия должна позволить экспортировать зерно голодающим в мире", поскольку "зерновая сделка играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности".

А литовский коллега Клеверли Габриэлюс Ландсбергис в ответ на действия страны-агрессора рф предложил организовать военное сопровождение для судов, выходящих из украинских портов.

"Если он (российский президент Владимир путин - ред.) продолжит ставить под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы охранять судоходство с помощью военных сопровождений. Обойдем шантаж", - заявил глава МИД Литвы.

Тем временем ВВС сообщает, что 29 октября по зерновому коридору еще прошли девять кораблей, но уже на 30 октября договоренность достигнута не была.

Напомним, накануне россия объявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте, в ходе которого были атакованы российские корабли.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рф нашла надуманный повод, чтобы перекрыть зерновой коридор, и призвал государства мира потребовать от захватчиков прекратить "голодные игры" и вернуться к своим обязательствам.