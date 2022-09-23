Запад должен призвать путина прекратить "тот ужас, который он начал" - Блинкен

09:57 23 сентября Киев, Украина

Российская федерация уничтожает "тот самый международный порядок", ради поддержания которого работает Совет Безопасности ООН.

Об этом пишет CNN со ссылкой на Госсекретаря США Энтони Блинкена.



Он подчеркнул, что объявленная мобилизация в рф и фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины - презрение к Организации Объединенных Наций.

"Мир не может допустить, чтобы это сошло с рук президенту владимиру путину. То, что путин выбрал на этой неделе, когда большая часть мира собирается в Организации Объединенных Наций, чтобы подлить масла в огонь, который он разжег, демонстрирует его крайнее презрение к Уставу ООН, Генеральной Ассамблее ООН и этому Совету", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, коллективный Запад должен призвать путина прекратить "тот ужас, который он начал".

"Скажите ему, чтобы он перестал ставить свои интересы выше интересов остального мира, включая свой собственный народ", - заявил политик.

При этом он напомнил, что "где бы ни отступала российская волна, обнаруживали ужас, оставшийся после нее - Буча, Ирпень, Изюм".



Блинкен также указал на влияние войны на глобальную продовольственную безопасность и раскритиковал российскую дезинформацию об эффективности одобренных ВОЗ вакцин.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, планируя полномасштабное вторжение в Украину, президент рф владимир путин хотел добиться успеха сразу в нескольких областях, но уже сейчас ясно, что он "проиграл каждую сделанную им ставку".