Замбия: знахарь хотел поразить прихожан воскрешением, но не вышло

20:19 26 Март Киев, Украина

Замбийский целитель попросил, чтобы его похоронили заживо, пообещав поразить всех своим воскрешением.

Однако, как сообщает издание Zambia Reports, восстания из мертвых не произошло.



По словам правоохранителей, знахаря Джеймса Сакалу заживо закопали другие члены церкви в воскресенье, 21 марта. Мужчина попросил вырыть для себя большую могилу, чтобы продемонстрировать, как работает его способность воскресать. Члены церкви отказывались, однако Сакалу настаивал.



Он даже лично вырыл яму, сам спрыгнул в нее и стал просить других присутствующих себя зарыть, чтобы быть свидетелями воскрешения. Тогда несколько членов церкви якобы все же согласились участвовать в погребении.



Позже присутствующие пытались вернуть Сакалу из могилы с помощью песнопений, однако ничего не помогло. Тогда они решили раскопать знахаря, но обнаружили, что он не дышал.



Сейчас местная полиция разыскивает трех подозреваемых, которые согласились зарыть могилу с мужчиной.