Заманивали кубинцев на войну против Украины: арестованы 17 торговцев людьми

10:12 08 сентября Киев, Украина

Кубинские власти сообщили об аресте 17 человек, связанных с сетью торговцев людьми, которые привлекали молодых кубинских мужчин в ряды российской армии, для участия в войне против Украины.

Об этом пишет Reuters.



Ранее на этой неделе Куба сообщила, что власти работают над "нейтрализацией и ликвидацией" сети, которая, по ее словам, действовала как на кубинской земле, так и в россии.

"По итогам расследования арестовали 17 человек, в том числе — внутренний организатор этой деятельности", — заявил поздно вечером в четверг, 7 сентября, полковник министерства внутренних дел Кубы Сезар Родригес.