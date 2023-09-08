Заманивали кубинцев на войну против Украины: арестованы 17 торговцев людьми

Кубинские власти сообщили об аресте 17 человек, связанных с сетью торговцев людьми, которые привлекали молодых кубинских мужчин в ряды российской армии, для участия в войне против Украины.
Об этом пишет Reuters.
Ранее на этой неделе Куба сообщила, что власти работают над "нейтрализацией и ликвидацией" сети, которая, по ее словам, действовала как на кубинской земле, так и в россии.
Ранее на этой неделе Куба сообщила, что власти работают над "нейтрализацией и ликвидацией" сети, которая, по ее словам, действовала как на кубинской земле, так и в россии.
Родригес сказал, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове, чтобы вербовать кубинцев наемниками на войну в Украине на стороне россии.
По словам прокурора Хосе Луиса Рейеса, фигурантам дела грозит до 30 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь — в зависимости от тяжести и типа преступлений, варьирующихся от торговли людьми, участия в боевых действиях в качестве наемников и враждебных действий против иностранного. государства.
Россия, обладающая крепкими политическими связями с коммунистической Кубой, уже давно стала важным пунктом назначения для кубинских мигрантов, ищущих спасения от экономической стагнации на родине, отмечает Reuters.
В прошлом году президент россии владимир путин подписал указ, разрешающий иностранцам, поступающим на службу в российскую армию, получать гражданство по ускоренной процедуре.
Куба заявляет, что не участвует в войне в Украине и что она осуждает использование своих граждан в качестве наемников.
Ранее Министерство иностранных дел страны сообщило, что Куба раскрыла сеть торговли людьми, заставлявшую ее граждан воевать на стороне россии в войне в Украине.
По словам прокурора Хосе Луиса Рейеса, фигурантам дела грозит до 30 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь — в зависимости от тяжести и типа преступлений, варьирующихся от торговли людьми, участия в боевых действиях в качестве наемников и враждебных действий против иностранного. государства.
Россия, обладающая крепкими политическими связями с коммунистической Кубой, уже давно стала важным пунктом назначения для кубинских мигрантов, ищущих спасения от экономической стагнации на родине, отмечает Reuters.
В прошлом году президент россии владимир путин подписал указ, разрешающий иностранцам, поступающим на службу в российскую армию, получать гражданство по ускоренной процедуре.
Куба заявляет, что не участвует в войне в Украине и что она осуждает использование своих граждан в качестве наемников.
Ранее Министерство иностранных дел страны сообщило, что Куба раскрыла сеть торговли людьми, заставлявшую ее граждан воевать на стороне россии в войне в Украине.
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