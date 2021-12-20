Заказ на убийство Хангошвили в Берлине выдали власти России - немецкий суд

19:33 15 Декабрь Киев, Украина

Немецкий суд назвал российские власти ответственным за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили совершенное два года назад в Берлине и приговорил исполнителя Вадима Красикова к пожизненному заключению.



Правительство Германии еще в прошлом году по результатам расследования, несмотря на возражения Москвы, обвинило Россию в организации убийства на немецкой территории.



Убийство 40-летнего Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года стало рядом смертей в разных странах, которые названы результатами действий российских спецслужб.



Суд в Берлине 15 декабря подтвердил, что российские спецслужбы создали фальшивые документы для 56-летнего Вадима Красикова и снабдили его средствами для совершения преступления.



Осужденный был задержан сразу после убийства с документами на имя Вадима Соколова, а его адвокаты доказывали, что речь идет о другом человеке.



Но судьи сочли достаточными доказательства следствия и обвинения прокуратуры и заявили, что убийца «несет особую ответственность», а потому не будет подпадать под возможность пересмотра наказания через 15 лет.



Родственники убитого, участвовавшие в процессе, обвинили Москву в попытках запугать оппонентов Кремля даже за пределами России.



Зелимхан Хангошвили просил политического убежища в Германии и пользовался тогда документами по имени Торнике Кавтарашвили.Представители прокуратуры рассказали на процессе, что Вадим Красиков прибыл в Берлин в августе 2019 года и убил Хангошвили в парке Тиргартен выстрелами в спину и в голову из пистолета с глушителем.



Свидетели видели, как убийца выбросил в реку свой велосипед, пистолет и парик вблизи места преступления.



Полиция быстро задержала его неподалеку и впоследствии в воде были найдены вещественные доказательства.



Москва отвергает обвинения в причастности, но президент России Владимир Путин дал понять, что в Москве знали о Хангошвили и считали его врагом.





Российское посольство в Берлине назвало решение суда "необъективным и политически мотивированным".

Кто такой убитый Хангошвили



Зелимхан Хангошвили родился в Грузии в районе Панкисского ущелья, где живут этнические чеченцы.



Он воевал во второй чеченской войне против России в 2001 – 2005 годах и был соратником погибшего вождя Аслана Масхадова. На Хангошвили в 2015 году было совершено покушение в Тбилиси, в результате которого он был ранен, но выжил.



2016 он через Украину прибыл в Германию, где попросил убежища, утверждая, что спасается от неоднократных попыток его убить.



Немецкие власти не предоставили ему официального убежища, но некоторое время полиция держала Хангошвили под особым вниманием.



В Берлине остаются его супруга и четверо детей.