Заканчивается кислород: в Атлантическом океане продолжаются поиски батискафа

На пропавшей подлодке "Титан" с пятью людьми на борту заканчивается кислород, поиски в Атлантическом океане приближаются к критической стадии.
Об этом пишет CNN в четверг, 22 июня.
Стук, который был слышен во вторник и среду из-под воды в районе массовых поисков, дали надежду выжившим, но это все равно, что искать иглу в стоге сена, и время имеет решающее значение, говорят эксперты.
По словам официальных лиц, внутри подводного аппарата без места для пассажиров, экипаж должен иметь "ограниченные запасы" пищи и воды.
Он сообщил, что самолеты осуществляют поиски с воздуха, а дистанционно управляемые аппараты ищут пропавшую лодку под водой. По словам Фредерика, ожидается, что количество задействованных в поисковой операции ресурсов удвоится в течение следующих одного-двух дней.
По словам Фредерика, зона поиска пропавшего подводного аппарата примерно вдвое превышает размер штата Коннектикут на поверхности и погружается на глубину до 4 километров.
Среди туристов, пропавших на борту "Титана": британский бизнесмен Хэмиш Гардинг, британско-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и исполнительный директор OceanGate Expeditions Стоктон Раш.
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