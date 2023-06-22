Заканчивается кислород: в Атлантическом океане продолжаются поиски батискафа

14:05 22 июня Киев, Украина

На пропавшей подлодке "Титан" с пятью людьми на борту заканчивается кислород, поиски в Атлантическом океане приближаются к критической стадии.

Об этом пишет CNN в четверг, 22 июня.

"Подводный аппарат "Титан" начинает каждое путешествие для исследования обломков "Титаника" с 96-часовым запасом жизнеобеспечения, а с утра воскресенья с ним не было связи. Таким образом, утро четверга стало ключевым для поиска судна и тех, кто был на борту”, — говорится в материале.

Стук, который был слышен во вторник и среду из-под воды в районе массовых поисков, дали надежду выжившим, но это все равно, что искать иглу в стоге сена, и время имеет решающее значение, говорят эксперты.



По словам официальных лиц, внутри подводного аппарата без места для пассажиров, экипаж должен иметь "ограниченные запасы" пищи и воды.

"Мы должны сохранять оптимизм и надежду", - сказал во время пресс-конференции в среду координатор реагирования Первого округа береговой охраны капитан Джейми Фредерик.

Он сообщил, что самолеты осуществляют поиски с воздуха, а дистанционно управляемые аппараты ищут пропавшую лодку под водой. По словам Фредерика, ожидается, что количество задействованных в поисковой операции ресурсов удвоится в течение следующих одного-двух дней.



По словам Фредерика, зона поиска пропавшего подводного аппарата примерно вдвое превышает размер штата Коннектикут на поверхности и погружается на глубину до 4 километров.

"Это будет почти невозможно. Нам нужно чудо - но чудеса случаются", - сказал в интервью CNN океанограф и эксперт по поиску подводных ресурсов Дэвид Галло.

Среди туристов, пропавших на борту "Титана": британский бизнесмен Хэмиш Гардинг, британско-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и исполнительный директор OceanGate Expeditions Стоктон Раш.