Захарова сделала хамское заявление  по заявлению МИД Британии о помощи Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Соединенного Королевства в привычной уже для российских дипломатов, хамской манере.
Речь идет о намерении Британии и далее оказывать помощь Украине, в том числе военную.
Сначала она отметила, что в заявлении Лондона, выражена готовность «помочь Украине в самозащите», несмотря на то что она не является членом НАТО.
«Вы уже помогли. Отдыхайте», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним! Британский премьер-министр Борис Джонсон вчера, 23 февраля, анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении заявил, что Соединённые Штаты, Евросоюз, Канада, Великобритания, Япония и Всемирный банк приняли решение о финансовой поддержке Украины.
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