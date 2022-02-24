Захарова сделала хамское заявление  по заявлению МИД Британии о помощи Украине

13:23 24 Февраль Киев, Украина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Соединенного Королевства в привычной уже для российских дипломатов, хамской манере.

Речь идет о намерении Британии и далее оказывать помощь Украине, в том числе военную.

Сначала она отметила, что в заявлении Лондона, выражена готовность «помочь Украине в самозащите», несмотря на то что она не является членом НАТО.

«Вы уже помогли. Отдыхайте», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним! Британский премьер-министр Борис Джонсон вчера, 23 февраля, анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.