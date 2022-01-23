Задержания и обыски продолжаются. Итоги минувших суток в Беларуси

Акции протеста в Беларуси не утихают. Во вторник, 8 сентября, в Беларуси силовики массово задерживали участников акций в поддержку оппозиционерки Марии Колесниковой, а в центре Минска состоялся крестный ход в поддержку президента Александра Лукашенко.
Утром, во вторник начались обыски в квартире одного из редакторов беларуского издания Галины Уласик. Правоохранители задержали ее дочь Валерию, заявив, что девушку подозревают в участии в массовых беспорядках.
"Днем ее начали судить, процесс продолжится сегодня в суде Московского района", - рассказали журналисты.
Вечером на Комаровской площади, возле Национального художественного музея, а также на проспекте Машерова, прошли акции в поддержку участницы Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которую задержали на белорусско-украинской границе.
"На этот раз неизвестные в балаклавах жестко задерживали даже женщин", - отметили в издании.
В то же время в центре Минска продолжились акции в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, несколько десятков человек прошли крестным ходом с иконами и государственными флагами Беларуси и России от площади Победы до площади Независимости.
Напомним, главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская выступила в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и призвала давить на президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, и после обнародования данных первых экзит-полов , где победа была за Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны.
Уже во время первых столкновений с ОМОНом правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы, а Интернет не работал на территории страны всю ночь.
"Днем ее начали судить, процесс продолжится сегодня в суде Московского района", - рассказали журналисты.
Вечером на Комаровской площади, возле Национального художественного музея, а также на проспекте Машерова, прошли акции в поддержку участницы Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которую задержали на белорусско-украинской границе.
"На этот раз неизвестные в балаклавах жестко задерживали даже женщин", - отметили в издании.
В то же время в центре Минска продолжились акции в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, несколько десятков человек прошли крестным ходом с иконами и государственными флагами Беларуси и России от площади Победы до площади Независимости.
Напомним, главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская выступила в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и призвала давить на президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, и после обнародования данных первых экзит-полов , где победа была за Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны.
Уже во время первых столкновений с ОМОНом правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы, а Интернет не работал на территории страны всю ночь.
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