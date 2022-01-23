Задержания и обыски продолжаются. Итоги минувших суток в Беларуси

06:04 09 Сентябрь Киев, Украина

Акции протеста в Беларуси не утихают. Во вторник, 8 сентября, в Беларуси силовики массово задерживали участников акций в поддержку оппозиционерки Марии Колесниковой, а в центре Минска состоялся крестный ход в поддержку президента Александра Лукашенко.