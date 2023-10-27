Задержан босс итальянской мафии в Грузии

Грузинские правоохранители задержали 67-летнего босса итальянской мафии, Джузеппе Сгангу, как сообщил местный телеканал во вторник, 24 октября.
Ираклий Шотадзе, генеральный прокурор Грузии, подтвердил факт задержания мафиози, который находился в международном розыске. В настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции.
В 2020 году Сгангу был приговорен к 11 годам заключения в Италии, хотя он был приговорен в отсутствие. Ему и нескольким другим осужденным предъявляют обвинения в преступной деятельности, которую они совершили в городе Турин.
Ираклий Шотадзе, генеральный прокурор Грузии, подтвердил факт задержания мафиози, который находился в международном розыске. В настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции.
В 2020 году Сгангу был приговорен к 11 годам заключения в Италии, хотя он был приговорен в отсутствие. Ему и нескольким другим осужденным предъявляют обвинения в преступной деятельности, которую они совершили в городе Турин.
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