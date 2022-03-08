Задавал вопросы о войне и выкрикнул «Слава Украине»: в Москве полиция пришла домой к шестикласснику

Кирилл считает, что "учителя неправы".

"Нам говорят, что жителям Украины промывали мозги, а мне кажется, что мозги тут промывали нам", - сказал мальчик.

По словам матери школьника, после урока ей позвонили с неизвестного номера и пригласили в полицию на беседу по поводу сына, а классный руководитель Кирилла пригласила в школу на встречу с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних. Наталья на беседы не пришла и забрала сына из школы "в связи с тем, что на ребенка оказывают давление и создают невыносимые условия для получения образования" из-за его политических взглядов.