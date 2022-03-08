Задавал вопросы о войне и выкрикнул «Слава Украине»: в Москве полиция пришла домой к шестикласснику

В Москве полиция пришла домой к семье шестиклассника Кирилла (фамилия не называется по просьбе матери) после урока истории, где обсуждалась война с Украиной, а мальчик задавал вопросы. Об этом сам Кирилл и его мать Наталья рассказали «Новой газете».
Урок, где учитель решила обсудить российскую «спецоперацию», прошел 4 марта. По словам 12 летнего Кирилла, вопросы о войне задавал не только он, но и еще несколько его одноклассников. О последствиях для них не сообщается.
Среди прочего Кирилл спросил, почему Путин начал войну в Украине. На что учительница сказала, что это «спецоперация». На вопрос о том, как согласовать с правительством митинг против действий самого правительства, она, по словам школьника, «толком не дала ответа».
После урока Кирилл выкрикнул в коридоре «Слава Украине!» и его поддержали другие школьники, рассказал мальчик журналистам.
Урок, где учитель решила обсудить российскую «спецоперацию», прошел 4 марта. По словам 12 летнего Кирилла, вопросы о войне задавал не только он, но и еще несколько его одноклассников. О последствиях для них не сообщается.
Среди прочего Кирилл спросил, почему Путин начал войну в Украине. На что учительница сказала, что это «спецоперация». На вопрос о том, как согласовать с правительством митинг против действий самого правительства, она, по словам школьника, «толком не дала ответа».
После урока Кирилл выкрикнул в коридоре «Слава Украине!» и его поддержали другие школьники, рассказал мальчик журналистам.
Кирилл считает, что "учителя неправы".
По словам матери школьника, после урока ей позвонили с неизвестного номера и пригласили в полицию на беседу по поводу сына, а классный руководитель Кирилла пригласила в школу на встречу с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних. Наталья на беседы не пришла и забрала сына из школы "в связи с тем, что на ребенка оказывают давление и создают невыносимые условия для получения образования" из-за его политических взглядов.
7 марта, когда Кирилл остался в квартире один, домой к школьнику пришли два сотрудника полиции. Мальчик им не открыл, тогда полицейские отключили в квартире электричество и ушли, оставив под дверью повестку «о вызове на опрос». В повестке — неразборчиво написанная дата опроса и угроза "подвергнуть приводу" в случае неявки.
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