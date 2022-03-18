Зачистки в рядах российских силовиков: источники сообщают о задержании начальника Росгвардии

19:31 17 марта Киев, Украина





В РФ подразделения Росгвардии обычно используются для подавления протестов, а на оккупированных территориях они выполняют функции "жандармерии". Росгвардия понесла значительные потери во время войны в Украине.



Задержание, по словам Грозева, осуществила военная контрразведка ФСБ, а причиной стала "утечка военной информации, приведшая к гибели людей" . В России ФСБ задержала замначальника Росгвардии Романа Гаврилова. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили журналист-расследователь Христо Грозев и российские правозащитники по проекту Gulagu.net .В РФ подразделения Росгвардии обычно используются для подавления протестов, а на оккупированных территориях они выполняют функции "жандармерии". Росгвардия понесла значительные потери во время войны в Украине.Задержание, по словам Грозева, осуществила военная контрразведка ФСБ, а причиной стала "утечка военной информации, приведшая к гибели людей" .

“Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов раньше работал в Федеральной службе охраны, службе безопасности Путина”, – рассказал журналист.

Правозащитники Gulagu.net говорят, что задержание произошло в рамках дела о шпионаже по факту утечки данных о перемещении российских войск в Украине и гибели более 100 росгвардейцев, а также срыва ряда мер по захвату территорий и стратегических объектов Украины. По их данным, глава ФСБ Виктор Золотов сейчас пытается попасть на встречу с Путиным, однако тот "изучает некоторые "папки" с разведданными" и не встречается ни с кем.



Журналист Грозев говорит, что трудно догадаться, к чему приведут такие действия, однако понятно, что "Путин признает глубину этой операции":

"Все настолько плохо, что он меняет коней на переправе".

За последнюю неделю это не первая информация о зачистках в силовых кругах России: 11 марта журналисты и авторы нескольких книг о российских властях и спецслужбах Андрей Солдатов и Ирина Бороган сообщали о помещении под домашний арест руководства Службы оперативной информации и международных связей ФСБ , еще называют 5-й службой. Она отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.

"Похоже, до Путина наконец-то дошло, что его просто ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь раздражать руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать", - убеждали Солдатов и Бороган.

Источники журналистов сообщали, что официальной причиной задержания стало нецелевое использование средств, выделенных на сделки, а также плохую разведывательную информацию.