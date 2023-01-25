Забастовки в Берлине: отменены около 300 авиарейсов

10:13 25 января Киев, Украина





Об этом сообщает DW.



Около 300 рейсов должны были взлететь или приземлиться в аэропорту Берлина в среду. Забастовка затронет до 35 000 пассажиров, которые должны были пройти через аэропорт Берлин-Бранденбург.



Запланированная забастовка началась в 3:30 утра в среду и продлится до конца дня.



Хотя руководство авиакомпании перенесло некоторые рейсы на четверг и перенаправило другие в такие аэропорты, как Дрезден и Лейпциг, многие пассажиры также были перебронированы на поезда.



Это первый случай с 2018 года, когда забастовка затронула такое количество рейсов в Германии.



Забастовка была организована профсоюзом Verdi по вопросу оплаты труда. Профсоюз требует повышения зарплаты сотрудников аэропорта и наземных служб на 500 евро в месяц в течение 12 месяцев в рамках коллективного договора.



Однако в ходе переговоров работодатели предложили гораздо более длительный контракт.



Глава Lufthansa Карстен Шпор раскритиковал забастовку. В аэропорту Берлин-Бранденбург проходят забастовки сотрудников в связи с чем все пассажирские рейсы или отменены или перенесены.Об этом сообщает DW.Около 300 рейсов должны были взлететь или приземлиться в аэропорту Берлина в среду. Забастовка затронет до 35 000 пассажиров, которые должны были пройти через аэропорт Берлин-Бранденбург.Запланированная забастовка началась в 3:30 утра в среду и продлится до конца дня.Хотя руководство авиакомпании перенесло некоторые рейсы на четверг и перенаправило другие в такие аэропорты, как Дрезден и Лейпциг, многие пассажиры также были перебронированы на поезда.Это первый случай с 2018 года, когда забастовка затронула такое количество рейсов в Германии.Забастовка была организована профсоюзом Verdi по вопросу оплаты труда. Профсоюз требует повышения зарплаты сотрудников аэропорта и наземных служб на 500 евро в месяц в течение 12 месяцев в рамках коллективного договора.Однако в ходе переговоров работодатели предложили гораздо более длительный контракт.Глава Lufthansa Карстен Шпор раскритиковал забастовку.

"Называть однодневную забастовку предупредительной - это уже необычно", - сказал он.

Профсоюз заявил, что ожидает, что в забастовке примут участие до 1500 работников.