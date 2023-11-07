Забастовки в австрийской металлургии: требования о повышении зарплат

В Австрии начались предупредительные забастовки, проводимые сотрудниками около 100 компаний в сфере металлургической промышленности, которые требуют повышения заработной платы, сообщает информационное агентство АРА.
Забастовки металлургов начались в понедельник утром с публичного собрания рабочих, которое продолжалось более трех часов на улице Тристерштрассе в Вене. Эти акции привели к длительным пробкам на дорогах. Согласно информации от профсоюзов, около 100 компаний, включая такие известные фирмы, как Bosch, Blum, Kone, Knorr Heid, Otis, Pewag и voestalpine, приняли участие в забастовках в понедельник на протяжении трех часов.
Следует отметить, что во вторник планируются предупредительные забастовки в компаниях, таких как Palfinger, Berndorf, Collini и Otto Bock. В среду акции пройдут, в частности, в BMW Motoren, Liebherr, Hella, Steyr Arms, Diamond Aircraft и Rheinmetall MAN Military. В общей сложности, профсоюзы ожидают проведение предупредительных забастовок в более чем 400 компаниях.
Профсоюзы настаивают на заключении нового коллективного трудового соглашения для работников металлургической отрасли, требуя повышения заработной платы на 11,6%. Ожидается, что новые переговоры по этому вопросу с работодателями состоятся в четверг.
Забастовки металлургов начались в понедельник утром с публичного собрания рабочих, которое продолжалось более трех часов на улице Тристерштрассе в Вене. Эти акции привели к длительным пробкам на дорогах. Согласно информации от профсоюзов, около 100 компаний, включая такие известные фирмы, как Bosch, Blum, Kone, Knorr Heid, Otis, Pewag и voestalpine, приняли участие в забастовках в понедельник на протяжении трех часов.
Следует отметить, что во вторник планируются предупредительные забастовки в компаниях, таких как Palfinger, Berndorf, Collini и Otto Bock. В среду акции пройдут, в частности, в BMW Motoren, Liebherr, Hella, Steyr Arms, Diamond Aircraft и Rheinmetall MAN Military. В общей сложности, профсоюзы ожидают проведение предупредительных забастовок в более чем 400 компаниях.
Профсоюзы настаивают на заключении нового коллективного трудового соглашения для работников металлургической отрасли, требуя повышения заработной платы на 11,6%. Ожидается, что новые переговоры по этому вопросу с работодателями состоятся в четверг.
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