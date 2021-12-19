Забастовка в Бельгии: люди требуют повышения зарплаты

20:05 29 Март Киев, Украина

Представители профсоюзов настаивают на увеличении заработной платы, особенно для предприятий, которые хорошо себя показали во время пандемии, с целью давления на правительство организована общенациональная забастовка

Об этом говорится в понедельник в публикации бельгийского издания VRT.

Как отмечается в публикации, забастовка охватила сферу транспорта, включая железнодорожное и автобусное сообщение. В Брюсселе сокращена работа общественного транспорта - работает только одна ветка метро, треть трамвайных и только пятая часть автобусных маршрутов. Пассажирские перевозки по железной дороге сокращены вдвое, часть междугородних поездов вообще отменена. Это касается и других крупных городов страны, в частности, Антверпена и Лимбурга.

К забастовке присоединился персонал сотен предприятий частного сектора, включая крупные заводы Audi Brussels, Arcelor Mittal и Coca Cola. Ограничила работу транспортная компания, обслуживающая Брюссельский аэропорт, хотя, по решению профсоюзов, такое ограничение не касается доставки вакцин против коронавируса. Забастовку поддержали работники ключевых компаний в сфере предоставления телекоммуникационных услуг.

Забастовка организована Христианским и Социалистическим профессиональными союзами Бельгии после того, как они не смогли достичь договоренности с правительством об увеличении лимитов максимального уровня повышения заработной платы, которые сейчас ограничены показателем в 0,4 процента от размера денежного вознаграждения, в дополнение к индексации по показателям инфляции.



Представители менеджмента частных компаний, которые были охвачены забастовкой, обвинили лидеров профсоюзов в «отрыве от реальности», поскольку забастовка не решает ни одной проблемы, возникающей в производственной сфере во время пандемии коронавируса, и только ухудшает общую экономическую ситуацию.



По сообщениям местных СМИ, суммарное повышение среднего размера заработной платы в Бельгии на протяжении двух предыдущих лет составило 3,2 процента.



Нынешняя забастовка стала первой в Бельгии с начала пандемии коронавируса.