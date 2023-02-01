За танец на площади в Тегеране молодая пара получила 10,5 лет тюрьмы

08:37 01 февраля Киев, Украина

Иранский суд вынес обвинительный приговор молодым людям из-за "распространения порока", ранее они сняли и опубликовали видео своего танца на площади Азади в Тегеране. За это пару приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы.

Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Речь идет о двадцати однолетних Астияже Хагиги и ее женихе Амире Ахмаде. Их признали виновными в распространении порока, заговоре с целью подрыва национальной безопасности и участия в пропаганде против режима.

Пару арестовали 1 ноября после публикации видео, на котором видно, что девушка не одета в хиджаб, являющаяся темой для протестов в Иране. Вероятно, именно это дало судье повод обвинить молодых людей по статье о подрыве нацбезопасности. Кроме того, суд отказал им в юридическом
представительстве при рассмотрении дела.
Издание отмечает, что приговор вынес судья Аболкасемом Салавати, ранее налагавший суровые наказания на лиц, считавшихся угрозой для Исламской Республики.

Кроме срока заключения, паре в течение двух лет запретили пользоваться интернетом и уезжать за пределы страны.