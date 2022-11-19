За шпионаж в пользу российской разведки осужден офицер запаса Бундесвера

Офицер запаса вооруженных сил Германии Ральф Г. признан виновным в разведдеятельности в пользу россии. Он приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.
Как пишет Deutsche Welle, с 2014 по 2020 год офицер передавал российскому военному атташе сведения о вооруженных силах Германии, системе резервистов Бундесвера, последствиях санкций ЕС против россии, а также киберинформацию. Офицер в суде признал свою вину.
Им двигали «крайне дружелюбная в отношении россии позиция и стремление добиться популярности и значимости среди российских военнослужащих», отметил председательствующий судья.
Прокуратура требовала приговорить подсудимого к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 25 тысяч евро. Его адвокат настаивал на оправдательном приговоре, утверждая, что переданная информация не была секретной и находилась в открытом доступе.
Однако, как установило следствие, данные из «Белой книги» Министерства обороны ФРГ — базового несекретного документа, описывающего цели, задачи и устройство немецкой армии, — подсудимый передал российскому атташе еще до ее официальной публикации.
В конце января в Германии произошел другой шпионский скандал, связанный с россией. Сотрудник российского консульства в Мюнхене был объявлен персоной нон грата из-за шпионажа. Аккредитованный дипломат был офицером Службы внешней разведки россии и действовал в качестве агента по связям с российским академиком, об аресте которого по обвинению в шпионаже было объявлено накануне.
Der Spiegel сообщал, что высылка произошла вскоре после задержания летом 2021 года Ильнура Н., исследователя из Аугсбургского университета, которого прокуратура подозревает в передаче СВР информации о европейской космической ракете-носителе Ariane.
Как пишет Deutsche Welle, с 2014 по 2020 год офицер передавал российскому военному атташе сведения о вооруженных силах Германии, системе резервистов Бундесвера, последствиях санкций ЕС против россии, а также киберинформацию. Офицер в суде признал свою вину.
Им двигали «крайне дружелюбная в отношении россии позиция и стремление добиться популярности и значимости среди российских военнослужащих», отметил председательствующий судья.
Прокуратура требовала приговорить подсудимого к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 25 тысяч евро. Его адвокат настаивал на оправдательном приговоре, утверждая, что переданная информация не была секретной и находилась в открытом доступе.
Однако, как установило следствие, данные из «Белой книги» Министерства обороны ФРГ — базового несекретного документа, описывающего цели, задачи и устройство немецкой армии, — подсудимый передал российскому атташе еще до ее официальной публикации.
В конце января в Германии произошел другой шпионский скандал, связанный с россией. Сотрудник российского консульства в Мюнхене был объявлен персоной нон грата из-за шпионажа. Аккредитованный дипломат был офицером Службы внешней разведки россии и действовал в качестве агента по связям с российским академиком, об аресте которого по обвинению в шпионаже было объявлено накануне.
Der Spiegel сообщал, что высылка произошла вскоре после задержания летом 2021 года Ильнура Н., исследователя из Аугсбургского университета, которого прокуратура подозревает в передаче СВР информации о европейской космической ракете-носителе Ariane.
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