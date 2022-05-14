За шпионаж в пользу РФ задержан сотрудник британского посольства в Берлине

15:38 11 августа Киев, Украина

Очередное задержание агента российской внешней разведки произошло вчера, 10 августа. Как стало известно из сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры ФРГ, в этот раз спецслужбы Германии задержали гражданина Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Он работал в британском посольстве в Берлине.

"Дэвид С. до задержания работал в британском посольстве в Берлине как сотрудник, нанятый на месте. Как минимум в одном случае он передал документы, которые он получил в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Обвиняемый получил в качестве вознаграждения за передачу информации наличные деньги, сумма до сих пор не известна", - говорится в сообщении.

Подозреваемого в шпионаже задержали в Потсдаме. В его квартире и на рабочем месте провели обыски.

В прокуратуре подозревают британца в том, что он работал на россиян самое позднее с ноября 2020 года.

Отмечается, что в британском правительстве факт ареста британского госслужащего в Германии по обвинению в работе на российскую спецслужбу подтвердили. Его арестовали 10 августа.

Ранее СБУ задержала агента военной разведки РФ. Его задержали во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов Черкасской области.

А в Литве экс-политика посадили на шесть лет за шпионаж в пользу РФ. Одним из заданий политика был сбор информации о судьях и прокурорах Литвы.