За шесть лет супертанкер впервые доставил сырую нефть из США

11:58 26 апреля Киев, Украина

Супертанкер доставил сырую нефть из США в Испанию впервые более чем за шесть лет. Об этом сообщает Вloomberg.

Согласно данным отслеживания, судно Solana доставило часть своих 2 млн баррелей сырой нефти в испанский порт Бильбао в середине апреля, а затем разгрузило дополнительную нефть в Вильгельмсхафене, Германия, и Роттердаме.



Solana получила свой нефтяной груз из США с небольших судов, находясь в Мексиканском заливе США, прежде чем отправиться в Европу.



Обычно американская нефть поставляется в Европу на менее крупных судах грузоподъемностью от 600 тыс. до 1 млн баррелей.



Аналитики отмечают, что супертанкеры будут "все чаще использоваться для отправки нефти из США в Европу, поскольку клиенты в регионе ищут альтернативы российскому топливу".



Reuters сообщает, что крупные мировые нефтетрейдеры планируют сократить закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний уже с 15 мая, чтобы избежать нарушения санкций ЕС против России.