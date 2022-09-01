За рубежом арестовали более 30 самолетов российских чартерных перевозчиков

У российских чартерных авиакомпаний арестовали больше 30 самолетов: Azur Air, iFly, NordWind, Pegas Fly и Royal Flight. Больше всех — почти 40% своего парка — потерял NordWind.
В общей сложности пять авиакомпаний потеряли 31 самолет. У Royal Flight осталось всего два судна. С момента объявления санкций ЕС c 27 февраля NordWind лишилась в Стамбуле восьми бортов и двух — в Мехико. Всего, из 45 иностранных самолетов, числившихся за NordWind до начала санкций, перевозчик потерял 17.
Авиакомпании теряют не только судна, но и субсидии на поддержку внутренних перевозок от государства. NordWind стал первым перевозчиком, поплатившимся за оставленный за рубежом парк. Компания активно летает по стране на 23 самолетах, но получит менее 1,4 млрд рублей — в пять раз меньше, чем могла бы. Причиной стал понижающий коэффициент, который применяется при предоставлении антисанкционной субсидии компаниям, у которых более трети парка находилось к 21 марта за пределами россии. В NordWind комментировать сумму субсидий и уточнять, достаточно ли менее 200 млн рублей в течение семи месяцев на зарплаты в авиакомпании, не стали, указав лишь, что компания «не уволила и не отправила в простой ни одного пилота».
В феврале, через несколько дней после вторжения россии в Украину, Евросоюз ввел санкции против российской авиаотрасли. В частности, блок запретил поставки в рф гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.
Из-за остановки поставок российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», начали разбирать авиалайнеры ради запчастей, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.
Также в рамках санкций российские авиакомпании должны были вернуть иностранные самолеты лизингодателям, в противном случае их конфискуют при посадке в аэропорту за пределами рф. Из-за этого россияне не могут совершать прямые перелеты в большинство стран мира: прямым рейсом можно отправиться только в 19 государств. Однако авиакомпании предупреждают о рисках столкнуться с исками даже в странах, которые сейчас считаются «дружественными».
В общей сложности пять авиакомпаний потеряли 31 самолет. У Royal Flight осталось всего два судна. С момента объявления санкций ЕС c 27 февраля NordWind лишилась в Стамбуле восьми бортов и двух — в Мехико. Всего, из 45 иностранных самолетов, числившихся за NordWind до начала санкций, перевозчик потерял 17.
Авиакомпании теряют не только судна, но и субсидии на поддержку внутренних перевозок от государства. NordWind стал первым перевозчиком, поплатившимся за оставленный за рубежом парк. Компания активно летает по стране на 23 самолетах, но получит менее 1,4 млрд рублей — в пять раз меньше, чем могла бы. Причиной стал понижающий коэффициент, который применяется при предоставлении антисанкционной субсидии компаниям, у которых более трети парка находилось к 21 марта за пределами россии. В NordWind комментировать сумму субсидий и уточнять, достаточно ли менее 200 млн рублей в течение семи месяцев на зарплаты в авиакомпании, не стали, указав лишь, что компания «не уволила и не отправила в простой ни одного пилота».
В феврале, через несколько дней после вторжения россии в Украину, Евросоюз ввел санкции против российской авиаотрасли. В частности, блок запретил поставки в рф гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.
Из-за остановки поставок российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», начали разбирать авиалайнеры ради запчастей, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.
Также в рамках санкций российские авиакомпании должны были вернуть иностранные самолеты лизингодателям, в противном случае их конфискуют при посадке в аэропорту за пределами рф. Из-за этого россияне не могут совершать прямые перелеты в большинство стран мира: прямым рейсом можно отправиться только в 19 государств. Однако авиакомпании предупреждают о рисках столкнуться с исками даже в странах, которые сейчас считаются «дружественными».
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