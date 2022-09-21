За протесты против мобилизации россиянам грозят сроки до 15 лет

После призывов активистов выходить на протесты против мобилизации на войну с Украиной, московская прокуратура пригрозила протестующим сроками до 15 лет.
Там перечислили статьи, которые могут быть использованы против участников:
- «нарушение порядка проведения митинга» (20.2 КоАП, максимально могут дать до 30 суток ареста),
- «дискредитация» армии (20.3.3 КоАП рф, штраф до 100 тысяч рублей),
- «вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия» (151 УК рф, максимально - 6 лет),
- «фейки» об армии (207.3 УК рф, до 15 лет) и «массовые беспорядки» (212 УК рф, также до 15 лет).
Президент владимир путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в россии. После этого активисты призвали россиян выходить на акции протеста в своих городах. Так, движение «Весна» объявило о всероссийской акции, которая должна состояться в 19:00 по местному времени.
Люди уже сейчас начали выходить на улицы - пока в Сибири и на Дальнем Востоке. Пока акции немногочисленные, в Хабаровске люди вышли без плакатов. В некоторых городах, например в Иркутске, начались задержания.
Люди уже сейчас начали выходить на улицы - пока в Сибири и на Дальнем Востоке. Пока акции немногочисленные, в Хабаровске люди вышли без плакатов. В некоторых городах, например в Иркутске, начались задержания.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии