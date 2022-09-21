За протесты против мобилизации россиянам грозят сроки до 15 лет

16:21 21 сентября Киев, Украина

После призывов активистов выходить на протесты против мобилизации на войну с Украиной, московская прокуратура пригрозила протестующим сроками до 15 лет.

«В сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. <...> Разъясняем, что, как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», - говорится на сайте ведомства.

Там перечислили статьи, которые могут быть использованы против участников: