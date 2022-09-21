За протесты против мобилизации россиянам грозят сроки до 15 лет

16:21 21 сентября Киев, Украина

После призывов активистов выходить на протесты против мобилизации на войну с Украиной, московская прокуратура пригрозила протестующим сроками до 15 лет.
 
«В сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. <...> Разъясняем, что, как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», - говорится на сайте ведомства.
Там перечислили статьи, которые могут быть использованы против участников:
  • «нарушение порядка проведения митинга» (20.2 КоАП, максимально могут дать до 30 суток ареста),
  • «дискредитация» армии (20.3.3 КоАП рф, штраф до 100 тысяч рублей),
  • «вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия» (151 УК рф, максимально - 6 лет),
  • «фейки» об армии (207.3 УК рф, до 15 лет) и «массовые беспорядки» (212 УК рф, также до 15 лет).
Президент владимир путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в россии. После этого активисты призвали россиян выходить на акции протеста в своих городах. Так, движение «Весна» объявило о всероссийской акции, которая должна состояться в 19:00 по местному времени.

Люди уже сейчас начали выходить на улицы - пока в Сибири и на Дальнем Востоке. Пока акции немногочисленные, в Хабаровске люди вышли без плакатов. В некоторых городах, например в Иркутске, начались задержания.