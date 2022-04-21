За отказ поставлять Украине тяжелое оружие Шольцу грозит отставка

13:10 21 апреля Киев, Украина

Из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка. Об этом сообщает Spiegel.



Отмечается, что недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, но оппозиция уже на следующей неделе может фактически запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.



На следующей неделе лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены внести проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает канцлер.



Как пишет издание, резолюция вполне способна собрать большинство голосов, поскольку в самой коалиция идея поставок тяжелых вооружений Киеву имеет широкую поддержку.



Отмечается, что "в этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге".