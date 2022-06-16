За несанкционированный контакт с иностранцами гражданам рф будет грозить до 8 лет

07:50 16 июня Киев, Украина





Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий и расширяющий наказание по ряду статей Уголовного кодекса, и вводящий новую статью о госизмене — 275.1 — за «Конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств». Наказание по планируемой статье – от 2 до 8 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.



Под «конфиденциальным сотрудничеством» будущая статья УК понимает контакты не только со спецслужбой, но и с «международной или иностранной организацией и их представителями в целях оказания им содействия в деятельности против безопасности рф».



Формулировка этой статьи не разъясняет, как отличить вражескую иностранную организацию от дружеской. Технически вражеской может оказаться любая — ведь никаких списков и реестров пока нет, а «деятельностью против безопасности россии» в итоге может стать что угодно, по желанию следствия. Как и в делах по госизмене, которую можно совершить, даже не осознавая того.



Под международной или иностранной организацией в законопроекте понимаются организация, действующая в интересах спецслужбы иностранного государства, а также международная или иностранная частная военная или разведывательная компания. Уголовная ответственность снимается, если контакт был санкционирован компетентными органами, но в законопроекте нет подробностей, у кого нужно будет спрашивать разрешения, и в какой форме. В россию возвращается сталинская статья уголовного кодекса, где разговор с иностранцем приравнивался к шпионажу, а суд мог назначить за такой контакт 10 лет лагерей.Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий и расширяющий наказание по ряду статей Уголовного кодекса, и вводящий новую статью о госизмене — 275.1 — за «Конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств». Наказание по планируемой статье – от 2 до 8 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.Под «конфиденциальным сотрудничеством» будущая статья УК понимает контакты не только со спецслужбой, но и с «международной или иностранной организацией и их представителями в целях оказания им содействия в деятельности против безопасности рф».Формулировка этой статьи не разъясняет, как отличить вражескую иностранную организацию от дружеской. Технически вражеской может оказаться любая — ведь никаких списков и реестров пока нет, а «деятельностью против безопасности россии» в итоге может стать что угодно, по желанию следствия. Как и в делах по госизмене, которую можно совершить, даже не осознавая того.Под международной или иностранной организацией в законопроекте понимаются организация, действующая в интересах спецслужбы иностранного государства, а также международная или иностранная частная военная или разведывательная компания. Уголовная ответственность снимается, если контакт был санкционирован компетентными органами, но в законопроекте нет подробностей, у кого нужно будет спрашивать разрешения, и в какой форме.

«Формулировка статьи максимально размытая, и попасть под состав могут любые контакты с иностранцами. "Шпионы" бэйджики не носят, а перечня организаций, "действующих в интересах иностранных спецслужб", законодательством не предусмотрено», – говорит юрист Анастасия Буракова.

По ее словам, здесь можно провести аналогию с делами по «нежелательности»: «там следствие кладёт в основу политологическую экспертизу, где «специалисты» относят к нежелательным совершенно легальные институты гражданского общества, не признанные Генпрокуратурой таковыми, — под предлогом их якобы аффилированности с организациями из списка».