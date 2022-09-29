За неделю "частичной" мобилизации из рф уехало больше мужчин, чем задействовали для войны в феврале - британская разведка

За восемь дней после того, как власти в россии объявили так называемую “частичную" мобилизацию, из рф в другие страны уехало больше мужчин, чем задействовали для вторжения.
Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании.
Власти россии не называют точного количества бежавших из страны, однако журналисты, ссылаясь на данные из государств, куда едут россияне, отметили, что только в Казахстан уехало по меньшей мере 98 тысяч мужчин.
Еще 53 тысячи уехали в Грузию, 43 тысячи в Финляндию и 3,8 тысячи в Монголию.
Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании.
Власти россии не называют точного количества бежавших из страны, однако журналисты, ссылаясь на данные из государств, куда едут россияне, отметили, что только в Казахстан уехало по меньшей мере 98 тысяч мужчин.
Еще 53 тысячи уехали в Грузию, 43 тысячи в Финляндию и 3,8 тысячи в Монголию.
Как сообщалось, 21 сентября путин объявил мобилизацию, чтобы отправить граждан россии на войну. Он заявил, что мобилизация на седьмом месяце войны с Украиной необходима "для защиты родины".
В тот же день раскупили билеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению, Турцию.
В тот же день раскупили билеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению, Турцию.
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