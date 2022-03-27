За месяц войны российские захватчики убили 139 украинских детей

13:15 27 марта Киев, Украина

Теперь в России можно забыть о славном солдате с «девочкой спасенной на руках», ведь славу этого защитника в очумевшей стране залили кровью убитых детей братского когда-то народа. Российские оккупационные войска за прошедшие сутки убили троих детей на территории Украины. Всего по состоянию на утро 27 марта 139 детей погибли и более 205 ранены из-за вооруженной агрессии РФ, сообщил Офис генпрокурора

Больше всего пострадало детей в Киевской - 65, Харьковской - 45, Донецкой - 53, Черниговской - 38, Николаевской - 29, Луганской - 25, Запорожской - 19, Херсонской - 21, столице - 16, Житомирской - 15 и Сумской - 14 областях.

Ранее сообщалось, что в оккупированном районе Харьковской области российские захватчики склоняют коллаборантов к похищению детей.

Отметим, что более половины украинских детей покинули свои дома за время горячей фазы войны, по данным ЮНИСЕФ.