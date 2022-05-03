За использование мигрантов против Литвы Лукашенко грозят новые санкции

13:45 31 июля Киев, Украина

Как известно, погранслужба Литвы уже задержала рекордное количество нелегалов на границе с Беларусью. Все задержанные мигранты представились гражданами Ирака или имели документы граждан этой страны. Нарушить границу Евросоюза они смогли благодаря попустительству Беларуси.

Евросоюз потребовал, чтобы формальный глава Беларуси Александр Лукашенко перестал шантажировать мигрантами Литву, иначе ЕС введет санкции. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу, 30 июля.

"Инструментализация мигрантов и беженцев совершенно недопустима. Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы", - сказал Боррель.

ЕС осуждает использование белорусским режимом нелегальных мигрантов в политических целях и готов ввести санкции против тех, кто "занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или кто как-либо иначе причастен к торговле людьми".

Накануне сообщалось, что Литва просит созвать внеочередное заседание Совета ЕС из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Беларуси.