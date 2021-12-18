За фейки и пропаганду заблокированы российские YouTube-каналы

Компания Google продолжает борьбу с дезинформацией, более 2 500 YouTube-каналов имевших связь с Россией, Китаем и Ираном, заблокировано с апреля по июнь за распространение фейков и пропаганды.
Об этом Google сообщает в своем блоге.
YouTube-каналы связанные с Россией распространяли фейки, направленные против Украины, США и ЕС. В сомнительном ключе подавали информацию о внутренней и внешней политике России, которая затрагивала отношения с США и военную кампанию в Сирии. Также эти каналы освещали борьбу США с коронавирусом.
Китайские YouTube-каналы были заблокированы в основном из-за спама. Некоторые из них все же продвигали политический контент, связанный с протестами в США против расовой дискриминации и ситуацией с коронавирусом.
Иранские каналы освещали ситуацию с COVID-19 в США и критиковали американскую политику в отношении арабских стран, в частности саудовско-американские отношения.
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