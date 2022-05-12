За блокаду Крыма Ленура Ислямова суд РФ приговорил к 19 годам строгого режима

11:14 10 декабря Киев, Украина

Оккупационные власти Крыма приговорили крымского бизнесмена и бывшего вице-премьера полуострова Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 10 декабря.

"Окончательно назначить Ислямову наказание в виде 19 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ на срок два года и ограничением свободы на срок один год", – огласила решение "судья".

Ислямова обвиняли по трем статьям УК РФ: диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия, организация незаконного вооруженного формирования и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете (п."а, б" ч.2 ст.281, ч.1 ст.208, ч.2 ст.280.1).



Прения по делу завершились неделю назад: прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима, защита требовала вынести оправдательный приговор и просила суд отказать в удовлетворении заявленных гражданских исков на общую сумму более 1 млрд рублей.

Адвокат Ислямова Николай Полозов считает дело политически мотивированным. "Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах", – заявлял юрист.

Ислямов – владелец крымскотатарского телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма, экс-владелец кредитной организации (в России ему принадлежал Джаст-банк, у финучреждения осенью 2015 года отозвали лицензию).