За блокаду Крыма Ленура Ислямова суд РФ приговорил к 19 годам строгого режима

Оккупационные власти Крыма приговорили крымского бизнесмена и бывшего вице-премьера полуострова Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 10 декабря.
Ислямова обвиняли по трем статьям УК РФ: диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия, организация незаконного вооруженного формирования и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете (п."а, б" ч.2 ст.281, ч.1 ст.208, ч.2 ст.280.1).
Прения по делу завершились неделю назад: прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима, защита требовала вынести оправдательный приговор и просила суд отказать в удовлетворении заявленных гражданских исков на общую сумму более 1 млрд рублей.
Ислямов – владелец крымскотатарского телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма, экс-владелец кредитной организации (в России ему принадлежал Джаст-банк, у финучреждения осенью 2015 года отозвали лицензию).
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