За 50 лет популяция животных сократилась на 69%. Теперь под угрозой человечество

19:45 10 Сентябрь Киев, Украина

Разрушительное воздействие человека на дикую природу привело к уменьшению популяции диких животных ⅔ за последние 50 лет.



Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы в отчете «Живая планета 2020».



Документ раскрывает факторы, сделашие мир уязвимым к вспышкам новых заболеваний — это увеличение землепользования, торговля дикими животными и другие, которые привели к сокращению популяций на 68% с 1970 по 2016 год.



По словам руководителя Фонда, уничтожение дикой природы влияет на продовольственную безопасность и ресурсы для существования миллиардов людей.

«Растущее уничтожение природы людьми имеет катастрофическое влияние не только на жизнь, но и на человеческое здоровье и все аспекты нашей жизни. Мы не можем игнорировать эти доказательства — серьезное уменьшение популяций диких видов сигнализирует, что природа разрушается и наша планета показывает нам красные знаки о крахе системы» , — заявил Марко Ламбертини.

По его словам, сейчас — посередине пандемии коронавируса — еще более важно принять глобальные меры для остановки уничтожения природы и вернуть этот процесс в обратную сторону, чтобы возместить потери биоразнообразия и диких животных по всему миру.