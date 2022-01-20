За 50 лет популяция животных сократилась на 69%. Теперь под угрозой человечество

Разрушительное воздействие человека на дикую природу привело к уменьшению популяции диких животных ⅔ за последние 50 лет.
Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы в отчете «Живая планета 2020».
Документ раскрывает факторы, сделашие мир уязвимым к вспышкам новых заболеваний — это увеличение землепользования, торговля дикими животными и другие, которые привели к сокращению популяций на 68% с 1970 по 2016 год.
По словам руководителя Фонда, уничтожение дикой природы влияет на продовольственную безопасность и ресурсы для существования миллиардов людей.
По его словам, сейчас — посередине пандемии коронавируса — еще более важно принять глобальные меры для остановки уничтожения природы и вернуть этот процесс в обратную сторону, чтобы возместить потери биоразнообразия и диких животных по всему миру.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии