За 2022 год в мире казнили 883 человека - Amnesty International

08:57 18 мая Киев, Украина





Об этом говорится в отчете Amnesty International.



Так, в 2022 году казнили на 53% больше людей, чем в 2021, и в целом это самый высокий показатель за последние пять лет.



Страны Ближнего Востока и Северной Африки нарушили международное право, увеличив количество казней в 2022 году, продемонстрировав бессердечное пренебрежение к человеческой жизни. Число лиц, лишенных жизни, резко возросло во всем регионе: в Саудовской Аравии казнила 81 человек за один день. В прошлом году в 20 странах мира задокументировали казнь 883 человек. 90% всех казней приходится на Иран , Саудовскую Аравию и Египет Об этом говорится в отчете Amnesty International.Так, в 2022 году казнили на 53% больше людей, чем в 2021, и в целом это самый высокий показатель за последние пять лет.Страны Ближнего Востока и Северной Африки нарушили международное право, увеличив количество казней в 2022 году, продемонстрировав бессердечное пренебрежение к человеческой жизни. Число лиц, лишенных жизни, резко возросло во всем регионе: в Саудовской Аравии казнила 81 человек за один день.

"Недавно, в отчаянной попытке покончить с народным восстанием, Иран казнил людей просто за то, что они воспользовались своим правом на протест”, – отметила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Зарегистрированные казни в Иране выросли с 314 в 2021 году до 576 в 2022 году. Цифры также утроились в Саудовской Аравии, с 65 в 2021 году до 196 в 2022 году – самый высокий показатель, зарегистрированный Amnesty International за 30 лет. Между тем Египет казнил 24 человека.



Также правозащитная организация подтверждает, что людей казнят во Вьетнаме, Сирии, Афганистане и Северной Корее. Однако количество казненных установить не удалось.



В то же время, в отчете нет данных по казням в Китае, поскольку Пекин засекречивает данные о смертных приговорах в стране.