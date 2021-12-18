За 2021 год в мире убили 46 журналистов - "Репортеры без границ"

За два десятилетия в мире убили более 1,6 тысяч журналистов, 46 из них – в 2021 году: это меньше всего за последние 19 лет.
Об этом сообщается на сайте международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF).
В сообщении напомнили, что с 2015 года, когда была принята последняя резолюция Совета Безопасности ООН о защите журналистов (резолюция 2222), количество убитых журналистов ежегодно неуклонно уменьшалось до 2021 года.
Нынешнее число погибших (по данным на 6 декабря) является самым низким за последние 19 лет. Это связано в основном со снижением интенсивности конфликтов, особенно смертельных с 2012 до 2016 года – в Сирии, Ираке и Йемене.
Об этом сообщается на сайте международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF).
В сообщении напомнили, что с 2015 года, когда была принята последняя резолюция Совета Безопасности ООН о защите журналистов (резолюция 2222), количество убитых журналистов ежегодно неуклонно уменьшалось до 2021 года.
Нынешнее число погибших (по данным на 6 декабря) является самым низким за последние 19 лет. Это связано в основном со снижением интенсивности конфликтов, особенно смертельных с 2012 до 2016 года – в Сирии, Ираке и Йемене.
В то же время, уменьшение объясняется решением многих информационных организаций посылать меньше репортеров на места через пандемию Covid-19 и тем, что некоторые части мира, такие как Ливия и регион Сахель, стали слишком опасными для журналистов.
В сообщении напомнили, что в 2021 впервые за более 80 лет Нобелевскую премию мира вручат журналистам . Церемония награждения состоится 10 декабря в Осло (Норвегия). Лауреатами премии стали журналистка из Филиппин Мария Рэсси и российский журналист Дмитрий Муратов .
По данным Нобелевского комитета, оба лауреата представляют "мужественную борьбу за свободу выражения мнений" тогда, когда демократия и свобода прессы сталкиваются с многочисленными угрозами.
class="word">Журналисты, избранные Нобелевским комитетом совместными лауреатами в этом году, являются гражданами двух наиболее опасных для журналистов стран.
Так, Филиппины среди 180 стран во Всемирном индексе свободы печати RSF занимает 138-е место, Российская Федерация – 150-е.
В сообщении напомнили, что в 2021 впервые за более 80 лет Нобелевскую премию мира вручат журналистам . Церемония награждения состоится 10 декабря в Осло (Норвегия). Лауреатами премии стали журналистка из Филиппин Мария Рэсси и российский журналист Дмитрий Муратов .
По данным Нобелевского комитета, оба лауреата представляют "мужественную борьбу за свободу выражения мнений" тогда, когда демократия и свобода прессы сталкиваются с многочисленными угрозами.
class="word">Журналисты, избранные Нобелевским комитетом совместными лауреатами в этом году, являются гражданами двух наиболее опасных для журналистов стран.
Так, Филиппины среди 180 стран во Всемирном индексе свободы печати RSF занимает 138-е место, Российская Федерация – 150-е.
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