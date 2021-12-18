За 2021 год в мире убили 46 журналистов - "Репортеры без границ"

17:16 06 Декабрь Киев, Украина

За два десятилетия в мире убили более 1,6 тысяч журналистов46 из них – в 2021 годуэто меньше всего за последние 19 лет.

Об этом сообщается на сайте международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF).

В сообщении напомниличто с 2015 годакогда была принята последняя резолюция Совета Безопасности ООН о защите журналистов (резолюция 2222), количество убитых журналистов ежегодно неуклонно уменьшалось до 2021 года.

Нынешнее число погибших (по данным на 6 декабряявляется самым низким за последние 19 летЭто связано в основном со снижением интенсивности конфликтовособенно смертельных с 2012 до 2016 года – в СирииИраке и Йемене.
"Также это результат интенсивной кампании неправительственных организаций свободы печатив частности RSFза создание международных и национальных механизмов защитыкоторыеоднакоостаются недостаточными", - говорится в сообщении.
В то же времяуменьшение объясняется решением многих информационных организаций посылать меньше репортеров на места через пандемию Covid-19 и темчто некоторые части миратакие как Ливия и регион Сахельстали слишком опасными для журналистов.

В сообщении напомниличто в 2021 впервые за более 80 лет Нобелевскую премию мира вручат журналистам . Церемония награждения состоится 10 декабря в Осло (Норвегия). Лауреатами премии стали журналистка из Филиппин Мария Рэсси и российский журналист Дмитрий Муратов .

По данным Нобелевского комитетаоба лауреата представляют "мужественную борьбу за свободу выражения мненийтогдакогда демократия и свобода прессы сталкиваются с многочисленными угрозами.

class="word">Журналистыизбранные Нобелевским комитетом совместными лауреатами в этом годуявляются гражданами двух наиболее опасных для журналистов стран.

ТакФилиппины среди 180 стран во  Всемирном индексе свободы печати RSF занимает 138-е местоРоссийская Федерация – 150-е.