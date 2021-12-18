За 2021 год в мире убили 46 журналистов - "Репортеры без границ"

17:16 06 Декабрь Киев, Украина

За два десятилетия в мире убили более 1 , 6 тысяч журналистов , 46 из них – в 2021 году : это меньше всего за последние 19 лет .



Об этом сообщается на сайте международной правозащитной организации " Репортеры без границ " ( RSF ).



В сообщении напомнили , что с 2015 года , когда была принята последняя резолюция Совета Безопасности ООН о защите журналистов ( резолюция 2222 ), количество убитых журналистов ежегодно неуклонно уменьшалось до 2021 года .



Нынешнее число погибших ( по данным на 6 декабря ) является самым низким за последние 19 лет . Это связано в основном со снижением интенсивности конфликтов , особенно смертельных с 2012 до 2016 года – в Сирии , Ираке и Йемене .

" Также это результат интенсивной кампании неправительственных организаций свободы печати , в частности RSF , за создание международных и национальных механизмов защиты , которые , однако , остаются недостаточными ", - говорится в сообщении .