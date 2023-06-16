За 11 дней пребывания в Грузии чеченские "гости" нарушили ПДД на 40 штрафов - СМИ

18:31 05 июня Киев, Украина

Покровительство Москвы совсем испортило некоторых чеченцев. Их визитной карточкой стало высокомерие и неуважение к другим кавказским народам. Примеров тому можно много увидеть в кадыровском Тик-токе. А вот что о чеченских гостях сообщает издание Новости-Грузия в понедельник, 5 июня.

Кортеж чеченских автомобилей с российскими номерами, находившийся на территории Грузии с 22 мая по 3 июня, получил около 40 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму почти три тысячи долларов. Об этом

Черные автомобили с российскими номерами были ранее замечены в соцсетях чеченского бизнесмена Асламбека Ахметханова. СМИ называет его человеком из ближайшего окружения Рамзана Кадырова и добавляет, что "делок" связан с криминальным миром.

Издание отмечает, что только на один автомобиль пришлось 13 штрафов за нарушение ПДД. В общей сложности СМИ, со ссылкой на данные МВД Грузии, насчитали около 40 штрафов за аналогичные нарушения для всего кортежа на сумму почти в три тысячи долларов.

Чеченские автомобили находились в Грузии с 22 мая по 3 июня. Однако в МВД и Службе госбезопасности Грузии никаких комментариев относительно штрафов и того, чей кортеж был в стране в указанный период, предоставлено не было.

Кортеж разъезжал по Грузии несколько дней, останавливался в Тбилиси и Батуми и Натахтаре. Наконец, 3 июня машины выехали из Грузии на территорию Турции.

Грузинский парламент заявил, что "гости" не нарушали закон об оккупации, поэтому не было причин не впускать их в страну.