Южная Корея: здание рухнуло на полный автобус людей, количество жертв уточняется

19:49 09 Июнь Киев, Украина

В Южной Корее, планируемое под снос здание, рухнуло на остановку, где стоял заполненный людьми автобус. На данный момент известно о 9 погибших и 8 раненых. Разбор обломков и поиск жертв продолжается.
 
 
Об этом в среду, 9 июня, сообщает агентство Younhap.

Авария произошла в городе Кванджу. Все пострадавшие и погибшие - пассажиры автобуса, стоявшего рядом с остановкой. Раненые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Спасательные службы проверяют, не оказались ли под обломками прохожие или строители.

Причина неконтролируемого обрушения пятиэтажного здания выясняется.