Южная Корея заявила о зверском убийстве своего чиновника властями КНДР

В Минобороны Южной Корее сообщили о загадочном исчезновении 47-летнего секретаря из контроля за рыболовством в Жёлтом море.
Отмечается, что чиновник был задержан северокорейским патрулем на инспекционном катере у острова Малый Енпхен, позже на палубе нашли только его ботинки.
В свою очередь разведка Южной Кореи пришла к выводу, что пропавшего мужчину застрелили, а тело сожгли.
Глава операционного командования Объединенного комитета начальников штабов Ан Ен Хо потребовал от КНДР расследовать это "зверское убийство", но об ответе со стороны Пхеньяна пока ничего не известно.
В свою очередь разведка Южной Кореи пришла к выводу, что пропавшего мужчину застрелили, а тело сожгли.
Глава операционного командования Объединенного комитета начальников штабов Ан Ен Хо потребовал от КНДР расследовать это "зверское убийство", но об ответе со стороны Пхеньяна пока ничего не известно.
Напомним, отношения двух стран обострились в июне из-за отправок южнокорейскими активистами пропагандистских листовок.
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