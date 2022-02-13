Южная Корея заявила о зверском убийстве своего чиновника властями КНДР

15:21 24 Сентябрь Киев, Украина

В Минобороны Южной Корее сообщили о загадочном исчезновении 47-летнего секретаря из контроля за рыболовством в Жёлтом море.
 
Отмечается, что чиновник был задержан северокорейским патрулем на инспекционном катере у острова Малый Енпхен, позже на палубе нашли только его ботинки.

В свою очередь разведка Южной Кореи пришла к выводу, что пропавшего мужчину застрелили, а тело сожгли.

Глава операционного командования Объединенного комитета начальников штабов Ан Ен Хо потребовал от КНДР расследовать это "зверское убийство", но об ответе со стороны Пхеньяна пока ничего не известно.
"Мы крайне осуждаем такое зверство со стороны Северной Кореи и требуем объяснений и наказания виновных. Мы строго предупреждаем, что вся ответственность за произошедшее лежит на Северной Корее", — заявили в Минобороны.
Напомним, отношения двух стран обострились в июне из-за отправок южнокорейскими активистами пропагандистских листовок.