Южная Корея вводит санкции против Беларуси

14:04 06 Март Киев, Украина

В отношении Беларуси вводятся санкции за «эффективную поддержку российского вторжения в Украину», сообщают в министерстве иностранных дел Южной Кореи.

В министерстве не уточнили, какие меры будут приняты, но сказали, что они будут применяться аналогично мерам, уже принятым ранее против России.



В прошлом месяце Южная Корея заявила, что ужесточит экспортный контроль против России, запретив поставки стратегических товаров, и присоединится к действиям западных стран по блокированию некоторых российских банков в системе международных платежей SWIFT.