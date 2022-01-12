Южная Корея: тайфун "Майсак" оставил без электричества 270 тыс домов

17:00 03 Сентябрь Киев, Украина

Затопленные дороги, поваленные деревья и светофоры, обесточенные жилые дома, все это последствия обрушившегося на Южную Корею тайфуна "Майсак".



Отмечается. что скорость ветра достигала 140 км/ч. Регион столкнулся с сильными ливнями. Более 270 тысяч жилых домов остались без электричества, по меньшей мере один человек погиб.





Позже тайфун, ослабевший до тропического шторма, обрушился на восточную часть КНДР , что привело к наводнениям. Накануне власти проинспектировали железные и автодороги, а также другую инфраструктуру, которой может быть нанесен серьезный ущерб.

В свою очередь японская береговая охрана сообщила, что ведет поиск судна, перевозившего скот, которое подало сигнал бедствия в районе южного побережья страны. На борту находятся 42 члена экипажа и 5,8 тысяч коров.



В результате тайфуна "Майсак", автоматически была приостановлена работа четырёх ядерных реакторов.



Ранее Южная Корея отменила сотни авиарейсов, в частности, вылетающих и прибывающих в город Чеджу. Также городские власти ограничили вход в парки, переместили сотни рыболовных и пассажирских судов в более безопасные места.



Этот тайфун стал уже вторым за эту неделю для Корейского полуострова. Кроме того, местные метеорологические службы предупреждают, что к региону приближается новый тайфун с порывами ветра до 144 км/ч.



Тайфун "Майсак" считается одним из мощнейших в регионе за последние годы. В Южной Корее полагают, что по силе он аналогичен тайфуну "Маэми" 2003 года, который унес жизни 131 человека и нанес ущерб на сумму 3 миллиарда долларов.