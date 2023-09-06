Южная Корея, США и Япония провели совместные учения по противоракетной обороне

Трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах к югу от Корейского полуострова были успешно проведены США, Южной Кореей и Японией.
Об этом сообщает Yonhap.
Отмечается, что учения стали ответом союзников на ядерную и ракетную угрозы со стороны Северной Кореи, в частности, на запуск на прошлой неделе ракеты с космическим спутником на нарушение ряда резолюций Совета безопасности ООН, которыми Пхеньяну запрещаются любые пуски с использованием технологии баллистических ракет.
В учениях приняли участие три эсминца, оснащенных противоракетными системами Aegis американского производства: южнокорейский Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Haguro.
Целью тренировок была отработка процедур выявления и отслеживания компьютерно-моделируемой цели и обмен соответствующей информацией между военными трех стран. Также отрабатывался обмен информацией в рамках усилий по созданию тремя государствами системы обмена данными о ракетных запусках Северной Кореи в режиме реального времени, которую планируется ввести в действие до конца года.
В последний раз Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония проводили учения по противоракетной обороне в июле этого года.
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