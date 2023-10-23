Южная Корея, США и Япония провели первые в истории совместные воздушные учения

Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония впервые провели трехсторонние воздушные учения в воскресенье вблизи Корейского полуострова.

"Соединенные Штаты и их два азиатских союзника по безопасности продолжат укреплять трехстороннее сотрудничество, заявили военно-воздушные силы Южной Кореи", - говорится в сообщении.