Южная Корея, США и Япония провели первые в истории совместные воздушные учения

13:59 23 октября Киев, Украина

Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония впервые провели трехсторонние воздушные учения в воскресенье вблизи Корейского полуострова.
 
Об этом сообщает японское издание Kyodo News со ссылкой на ВВС Южной Кореи.

Учения были частью усилий по усилению оборонного сотрудничества на фоне угрозы Северной Кореи с ее испытаниями баллистических межконтинентальных ракет в этом регионе.

В учениях принимали участие истребители военно-воздушных сил Южной Кореи, США и Воздушных сил самообороны Японии, сопровождавшие американский стратегический бомбардировщик B-52.

Развертывание американского стратегического бомбардировщика B-52 в Южной Корее по другим причинам, чем участие в совместных военных учениях, считается редкостью, отмечает издание.
"Соединенные Штаты и их два азиатских союзника по безопасности продолжат укреплять трехстороннее сотрудничество, заявили военно-воздушные силы Южной Кореи", - говорится в сообщении.