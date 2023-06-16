Южная Корея проведет свой первый за 10 лет военный парад

В центре Сеула в сентябре этого года пройдет военный парад. Последний такой парад состоялся еще 1 октября 2013 года.
Об этом пишет NK News.
Планируется уличный марш вдоль полуторакилометрового участка дороги от Сеула до достопримечательностей Кванхвамун, а также мемориальное мероприятие на авиабазе столицы.
По словам спикера министерства обороны Чон Ха Кю, мероприятия будут приурочены к 75-му Дню вооруженных сил и 70-й годовщине установления дипломатических отношений между США и Южной Кореей.
В Северной Корее также планирует провести парад, который, вероятно, запланирован на конец июля.
По словам спикера министерства обороны Чон Ха Кю, мероприятия будут приурочены к 75-му Дню вооруженных сил и 70-й годовщине установления дипломатических отношений между США и Южной Кореей.
В Северной Корее также планирует провести парад, который, вероятно, запланирован на конец июля.
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