Южная Корея проведет свой первый за 10 лет военный парад

09:21 02 июня Киев, Украина

В центре Сеула в сентябре этого года пройдет военный парад . Последний такой парад состоялся еще 1 октября 2013 года.

Об этом пишет NK News.

Планируется уличный марш вдоль полуторакилометрового участка дороги от Сеула до достопримечательностей Кванхвамун, а также мемориальное мероприятие на авиабазе столицы.



По словам спикера министерства обороны Чон Ха Кю, мероприятия будут приурочены к 75-му Дню вооруженных сил и 70-й годовщине установления дипломатических отношений между США и Южной Кореей.



В Северной Корее также планирует провести парад, который, вероятно, запланирован на конец июля.