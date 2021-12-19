Южная Корея презентовала свой первый истребитель

18:11 09 Апрель Киев, Украина

Южнокорейская компания презентовала первый сверхзвуковой истребитель KF-21, разработанный совместно с Индонезией.

Новинка в некоторых характеристиках, по заявлению разработчиков, превосходит американский F-35, но при этом они его позиционируют как самолет 4,5 поколения, а не 5.



Об этом сообщает CNN.



Самолет получил двухмоторный двигатель. Размах крыла у новинки 14 метров, длина — 13, высота — 4,5. Истребитель будет доступен в одноместном и двухместном варианте, в зависимости от модификации и целей, стоящих перед операторами. Стоимость программы оценивают в 5,2 млрд долларов.





Программу финансируют в соотношении 80% — Южная Корея и 20% — Индонезия. Отмечается, что на данный момент Индонезия не полностью выполняет взятые на себя финансовые обязанности. Но министр обороны страны был во время презентации.

В течение следующих 11 лет планируется построить 120 истребителей. Из них 40 до 2028 года и 6 предсерийных прототипов до 2022. 65% всех комплектующих производят в Южной Корее, что по планам должно дать 100 тысяч новых рабочих мест, когда будет налажено серийное производство. Эффект может быть еще большим, если истребители пойдут на экспорт.

"Новая эра независимости в обеспечении обороны началась, и это является историческим витком в развитии авиационной промышленности", — заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

В Южной Корее классифицируют данный самолет истребителем 4,5 поколения. Так как в нем отсутствует внутренний отсек для вооружения, который влияет на скрытность. Но при этом он способен летать выше и быстрее, чем американский истребитель 5-го поколения F-35.



Истребитель имеет высокий экспортный потенциал из-за более низкой стоимости в сравнении с F-35. Южная Корея стала восьмой страной в мире, где разрабатывают сверхзвуковые истребители. Другие страны — это США, РФ, КНР, Япония, Франция, Швеция и европейский консорциум Великобритании, Италии, Испании и Германии.