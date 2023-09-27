Южная Корея на военном параде показала современные ракеты, беспилотники и танки

Южная Корея на проведенном впервые за десятилетие военном параде показала арсенал современного оружия, прокатив танки и ракеты по улицам своей столицы Сеула.
Об этом пишет CNN.
Парад, проведенный по случаю 75-летия Дня вооруженных сил страны, проходит на фоне роста напряженности на Корейском полуострове, поскольку Южная Корея постепенно сближается с Соединенными Штатами и Японией против угрозы Северной Кореи.
Мероприятие началось утром с церемонии и выступления на авиабазе в Сеуле, где президент Юн Сук Йоль выступил с речью, предостерег Пхеньян от любого применения ядерного оружия.
Парад, проведенный по случаю 75-летия Дня вооруженных сил страны, проходит на фоне роста напряженности на Корейском полуострове, поскольку Южная Корея постепенно сближается с Соединенными Штатами и Японией против угрозы Северной Кореи.
Мероприятие началось утром с церемонии и выступления на авиабазе в Сеуле, где президент Юн Сук Йоль выступил с речью, предостерег Пхеньян от любого применения ядерного оружия.
По данным министерства национальной обороны, во время мероприятия маршировали несколько тысяч южнокорейских солдат и более 300 военнослужащих США. Среди других выступлений – военный оркестр, знамена и талисманы каждой воинской части.
На выставке была представлена разнообразная техника отечественного производства, включая беспилотники, танки и бронетранспортеры.
В то же время приглашенный научный сотрудник Института Азии Гриффита Питер Лейтон рассказал, что хотя, на первый взгляд, парад имел целью
отправить «сообщение внешней аудитории», в частности США и Северной Корее и Китаю, событие действительно касается внутренних факторов.
По его мнению, парад и присутствие президента Юна помогают показать корейскому народу, что эта страна сейчас является важной силой на мировой арене, ключевым глобальным государством.
Ранее Юн заявлял о своей цели сделать Южную Корею одним из четырех крупнейших экспортеров оружия после США, России и Франции. По данным Экспортно-импортного банка Кореи, хотя отрасль все еще находится на расстоянии нескольких позиций в рейтинге, она стремительно развивается: в 2021 году оборонный экспорт составил 7 миллиардов долларов.
Лейтон добавил, что парад также подчеркивает крепкий альянс Южной Кореи с США, а также с Японией, поскольку Северная Корея наращивает
Лейтон добавил, что парад также подчеркивает крепкий альянс Южной Кореи с США, а также с Японией, поскольку Северная Корея наращивает
испытания оружия.
С прошлого года международная разведка также предполагала, что Пхеньян, возможно, готовится к восстановлению ядерных испытаний, поскольку спутниковые изображения показывают активность на его подземном ядерном полигоне.
В апреле 2023 года Юн и президент США Джо Байден объявили о новом ключевом соглашении, направленном на сдерживание агрессии Северной
Кореи, включая новое обязательство США развернуть ядерную подлодку в Южной Корее впервые с начала 1980-х годов.
Юн, Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида также провели исторический саммит в августе, объявив о новых военных учениях и горячей линии для коммуникаций в кризисных ситуациях. Это был первый раз, когда Байден принял иностранных лидеров в Кэмп Дэвиде в Мериленде, месте исторических дипломатических переговоров для бывших президентов.
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