Южная Корея на военном параде показала современные ракеты, беспилотники и танки

15:25 27 сентября Киев, Украина

Южная Корея на проведенном впервые за десятилетие военном параде показала арсенал современного оружия, прокатив танки и ракеты по улицам своей столицы Сеула

Об этом пишет CNN.



Парад, проведенный по случаю 75-летия Дня вооруженных сил страны, проходит на фоне роста напряженности на Корейском полуострове, поскольку Южная Корея постепенно сближается с Соединенными Штатами и Японией против угрозы Северной Кореи.



Мероприятие началось утром с церемонии и выступления на авиабазе в Сеуле, где президент Юн Сук Йоль выступил с речью, предостерег Пхеньян от любого применения ядерного оружия.

"Если Северная Корея применит ядерное оружие , его режиму будет положен конец благодаря преобладающей реакции со стороны альянса (Сеул-Вашингтон)", - сказал Юн, выступая под дождем.

По данным министерства национальной обороны, во время мероприятия маршировали несколько тысяч южнокорейских солдат и более 300 военнослужащих США. Среди других выступлений – военный оркестр, знамена и талисманы каждой воинской части.



На выставке была представлена разнообразная техника отечественного производства, включая беспилотники, танки и бронетранспортеры.



В то же время приглашенный научный сотрудник Института Азии Гриффита Питер Лейтон рассказал, что хотя, на первый взгляд, парад имел целью

отправить «сообщение внешней аудитории», в частности США и Северной Корее и Китаю, событие действительно касается внутренних факторов.

По его мнению, парад и присутствие президента Юна помогают показать корейскому народу, что эта страна сейчас является важной силой на мировой арене, ключевым глобальным государством.

"Это также повышает общественное восприятие корейской оборонной промышленности, которая "достигает отличных экспортных успехов", в то время как другие экономические сектора падают", - добавил он.

Ранее Юн заявлял о своей цели сделать Южную Корею одним из четырех крупнейших экспортеров оружия после США, России и Франции. По данным Экспортно-импортного банка Кореи, хотя отрасль все еще находится на расстоянии нескольких позиций в рейтинге, она стремительно развивается: в 2021 году оборонный экспорт составил 7 миллиардов долларов.



Лейтон добавил, что парад также подчеркивает крепкий альянс Южной Кореи с США, а также с Японией, поскольку Северная Корея наращивает

испытания оружия.

С прошлого года международная разведка также предполагала, что Пхеньян, возможно, готовится к восстановлению ядерных испытаний, поскольку спутниковые изображения показывают активность на его подземном ядерном полигоне.



В апреле 2023 года Юн и президент США Джо Байден объявили о новом ключевом соглашении, направленном на сдерживание агрессии Северной

Кореи, включая новое обязательство США развернуть ядерную подлодку в Южной Корее впервые с начала 1980-х годов.

Юн, Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида также провели исторический саммит в августе, объявив о новых военных учениях и горячей линии для коммуникаций в кризисных ситуациях. Это был первый раз, когда Байден принял иностранных лидеров в Кэмп Дэвиде в Мериленде, месте исторических дипломатических переговоров для бывших президентов.