Южная Корея может разорвать перемирие с КНДР

10:39 04 января Киев, Украина





Об этом Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может прекратить соглашение о снижении напряженности в отношениях с КНДР , заключенное в 2018 году.Об этом сообщает Yonhap.

"Президент Юн Сок Йоль поручил своим помощникам рассмотреть возможность прекращения действия межкорейского соглашения о снижении военной напряженности с 2018 года, если Северная Корея совершит еще одну провокацию, нарушив нашу территориальную целостность", - пишет издание.

Замечание политика прозвучало после того, как на прошлой неделе пять северокорейских беспилотников проникли в воздушное пространство Южной Кореи, что вызвало серьезные вопросы состояния боеготовности Южной Кореи. 4 ноября Юн был проинформирован Управлением национальной безопасности президента, министерством обороны, Объединенным комитетом начальников штабов и Агентством оборонного развития по подготовке страны к борьбе с беспилотниками.

"Президент Юн Сок Йоль поручил Управлению национальной безопасности рассмотреть вопрос о прекращении военного соглашения от 19 сентября в случае, если Северная Корея совершит еще одну провокацию, которая нарушает нашу территорию", - прокомментировала ситуацию старший секретарь президента по связям с прессой Ким Ин Хэ.

Юн также поручил министру обороны Ли Чжон Супу создать совместное подразделение беспилотников, которому будет поручено выполнение нескольких миссий, включая операции по наблюдению и разведке. При этом предполагается создать систему, позволяющую в течение года массово производить небольшие беспилотники, которые будет сложно обнаружить.