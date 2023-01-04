Южная Корея может разорвать перемирие с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может прекратить соглашение о снижении напряженности в отношениях с КНДР, заключенное в 2018 году.
Об этом сообщает Yonhap.
Об этом сообщает Yonhap.
Замечание политика прозвучало после того, как на прошлой неделе пять северокорейских беспилотников проникли в воздушное пространство Южной Кореи, что вызвало серьезные вопросы состояния боеготовности Южной Кореи. 4 ноября Юн был проинформирован Управлением национальной безопасности президента, министерством обороны, Объединенным комитетом начальников штабов и Агентством оборонного развития по подготовке страны к борьбе с беспилотниками.
Юн также поручил министру обороны Ли Чжон Супу создать совместное подразделение беспилотников, которому будет поручено выполнение нескольких миссий, включая операции по наблюдению и разведке. При этом предполагается создать систему, позволяющую в течение года массово производить небольшие беспилотники, которые будет сложно обнаружить.
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