Южная Каролина: в доме известного врача найдены пять трупов

12:40 08 Апрель Киев, Украина

США , по неизвестным на сегодняшний день причинам, был убит в собственном доме 70-летний известный доктор. Рядом с ним были обнаружены тела его жены, двух маленьких внуков и мужчины, помогавшего по дому. Трагедия произошла в городе Рок-Хилл в штате Южная Каролина.

Об инциденте сообщила местная полиция в Twitter.



По данным правоохранителей, скончались известный в округе 70-летний врач, его 69-летняя супруга и их маленькие внуки - мальчик и девочка. Также погиб работавший в доме мужчина.



"Роберт Лесли и его жена Барбара Лесли были обнаружены дома, они, а также двое их внуков умерли от огнестрельных ранений. Джеймс Льюис из Гастонии работал у них в доме и скончался от огнестрельных ранений", - говорится в заявлении.



Полицейские объявили в розыск темнокожего мужчину в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах. Позже в полиции сообщили, что подозреваемый задержан.