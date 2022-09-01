Юго-западную часть Франции охватили лесные пожары

20:03 10 августа Киев, Украина

На юго-западе Франции началась эвакуация тысячи человек из-за большого лесного пожара.



Об этом сообщает Le Figaro.



Несколько пожаров вспыхнули в минувшие выходные, а Франция переживает новую волну жары, которая может стать самой большой за это лето.



Пожар бушует в департаментах Ландес и Жиронда, где в прошлом месяце также был большой лесной пожар. По данным местных властей, в департаменте Жиронда свои дома пришлось покинуть 3,5 тыс. человек, в том числе жителям муниципалитетов Хостен и Сен-Мань. В Ландах - несколько сотен эвакуированных.



Тем временем 6000 гектаров леса уже сгорело, сообщают власти. В городе Белен-Белье в Жиронде было разрушено 16 домов. Для тушения пожара привлекли 300 пожарных, двое из них были травмированы.



В Жиронде более 20 000 гектаров леса было превращено в пепел из-за двух больших пожаров в прошлом месяце. Кроме того, около 3000 человек были эвакуированы в ночь с понедельника на вторник из-за лесного пожара в муниципалитете Мостуежуль. Среди них было большое количество гостей кемпинга.



Лесные пожары во Франции частично вызваны тем, что жители не соблюдают правил, на прошлой неделе пришла к выводу комиссия по расследованию Сената Франции. В зонах риска людям нужно убирать кустарники в радиусе 50 метров вокруг собственного дома, но не все это делают. Это позволяет пожарам распространяться быстрее.