Явка на внеочередных парламентских выборах в Израиле самая высокая с 1999 года

18:15 01 ноября Киев, Украина

В Израиле явка на внеочередных выборах в парламент является самой высокой с 1999 года. Об этом сообщает The Times of Israel. Лидеры партий голосуют и призывают граждан сделать то же самое до завершения голосования в 22:00.



Генеральный директор Центрального избирательного комитета Орли Адес объявил, что по состоянию на 16:00 проголосовало около 38,9 процента имеющих право голоса избирателей. Это самый высокий показатель с 1999 года. Для сравнения, на прошедших в марте 2021 года последних выборах к этому времени проголосовало 34,6% граждан.



Но не всюду процесс голосования прошел гладко. В Бейт-Шемеше избирательный участок закрыли и перенесли на новое место после того, как экстремисты распылили зловонную жидкость, очевидно пытаясь отпугнуть избирателей.



В других местах лидеры большинства политических партий голосовали, в то же время поощряя граждан воспользоваться своим демократическим правом.



Премьер-министр Яир Лапид, начавший день с посещения могилы своего отца, проголосовал на избирательном участке возле своего дома в Тель-Авиве.

“Идите и проголосуйте сегодня за будущее наших детей и будущее нашей страны. Голосуйте хорошо и желаем всем нам удачи", – сказал премьер. Большинство опросов дают блоку нынешних коалиционных партий во главе с Лапидом 56 мест.

Президент Ицхак Герцог, голосуя в Иерусалиме, сказал, что каждая ошибка будет иметь влияние.

"Это огромная привилегия участвовать в процессе свободных, чистых и равных выборов. Миллиарды людей во всем мире не пользуются этой привилегией", — сказал он.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху проголосовал в Иерусалиме в сопровождении своей жены и призвал всех воспользоваться своей "большой привилегией". Он заявил, что его беспокоит высокая явка в левых областях, но сказал, что надеется закончить день с улыбкой. Большинство опросов за последние дни давали Нетаньяху 60 мест, пишет издание. То есть малейшее смещение в пользу лидера оппозиции могло бы дать ему возможность сформировать коалицию и вернуться к власти.



Министр обороны Бенни Ганц призвал избирателей отдавать свои голоса за ту партию, которую они считают наиболее способной, а не самой большой. Лидер партии "Национальное единство" считается третьим потенциальным кандидатом на пост премьер-министра после Лапида и Нетаньяху.

"Мы не хотим больше подстрекательства или раскола. Мы хотим больше единства, больше безопасности, больше примирения между людьми", — сказал Ганц, голосуя у своего дома в Рош Ха-Аин.

Не участвующий в выборах экс-премьер-министр Нафтали Беннетт публично не поддержал ни одну партию или кандидата, призвал к формированию правительства национального единства.

"Мы отбросим лозунги и ненависть позади, мы начнем работать над устранением разногласий и восстановлением соединения с Божьей помощью в большое и широкое правительство - правительство единства", - сказал Беннетт в заявлении.

Более 12 000 избирательных участков открылись по всей стране во вторник утром, чтобы дать возможность проголосовать около 6,8 миллионов израильских избирателей, имеющих право голосовать, пишет издание. Страна пятый раз пошла на выборы за менее чем четыре года.

Также были установлены специальные избирательные кабины, чтобы помочь некоторым гражданам, сталкивающимся с особыми препятствиями для голосования, включая военных, пожилых граждан в учреждениях ухода и госпитализированных пациентов. Также есть 414 специальных избирательных участков для избирателей, которые находятся на карантине после заражения или заражения COVID-19.



Хотя официальные результаты должны быть объявлены только через восемь дней после выборов, окончательные результаты ожидаются уже на этой неделе, пишет издание.